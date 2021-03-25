Пост мэра Охи заняла Елена Касьянова

Бывший министр социальной защиты Сахалинской области Елена Касьянова была утверждена на должность мэра Охи местными депутатами. Об этом сообщили СМИ региона.

Бывший министр социальной защиты Сахалинской области Елена Касьянова была утверждена на должность мэра Охи местными депутатами. Об этом сообщили СМИ региона.

По информации журналистов, без градоначальника Оха жила больше полугода. В 2020 году пост главы города со скандалом покинул коммунист Сергей Гусев. У Касьяновой практически не было конкурентов. На пост руководителя администрации Охи претендовал лишь преемник Гусева, член КПРФ Константин Рощупкин, однако в день выборов он снял свою кандидатуру. Эту новость прокомментировал председатель местного собрания Андрей Силенгинский.

"Мы поддерживали Константина Борисовича и надеялись на его избрание. Для победы на выборах необходимо было набрать 13 голосов <...> Наша фракция насчитывает девять депутатов. Понятно, что требовалась поддержка депутатов других фракций, в том числе фракции "Единая Россия", — рассказал Силенгинский.

Коммунист признал, что шансов на победу у Рощупкина "не было даже теоретических". Победа Елены Касьяновой была ожидаема.

Телеканал "360" ранее информировал, что собаки напали на двух детей в Южно-Сахалинске.