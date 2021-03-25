Руководитель администрации Пензенского района задержан силовиками

В Пензенской области прошло очередное задержание представителя власти. Правоохранители "взяли" главу администрации Пензенского района.

В Пензенской области прошло очередное задержание представителя власти. Правоохранители "взяли" главу администрации Пензенского района.

Причина задержания руководителя пока неизвестна. Чиновник ранее был главой города Кузнецк, затем трудился на посту замминистра финансов региона.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев стал обвиняемым по делу о коррупции. По версии следствия, за помощь с госконтрактами он помогал двум бизнесменам. За свои услуги губернатор получил 31 миллион рублей. Сейчас фигурант отстранен от высокой должности по решению президента РФ Владимира Путина, сообщал ФАН.