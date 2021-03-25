Заявление Дегтярева о "тупике" обидело жителей Владивостока

Жители Владивостока сочли оскорбительным высказывание врио губернатора Хабаровска Михаила Дегтярева о Приморском крае. Об этом пишут "Вести:Приморье".

Жители Владивостока сочли оскорбительным высказывание врио губернатора Хабаровска Михаила Дегтярева о Приморском крае. Об этом пишут "Вести:Приморье".

Дегтярев заявил, что Владивосток и Приморье не могут заниматься развитием острова, а Хабаровский край является логистическим центром с необходимыми условиями.

"Что такое Владивосток вообще? Это тупик", — сказал врио губернатора.

Пользователи Сети на высказывания политика обиделись. Жители Владивостока ответили Дегтяреву, что понимание экономической ситуации является шагом в будущее.

"А будущее — за Приморьем", — пишут в Сети.

Некоторые комментаторы уточнили, что подобные заявления "не делают чести" врио губернатора и, находясь на такой должности, стоит взвешивать каждое слово.

Кремль назвал главный критерий оценки эффективности губернаторов, писал телеканал "360".