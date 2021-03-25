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12:46   25 Марта 2021
Происшествия

Мужчина из ревности серпом зарезал приятеля и закопал его труп в Ленобласти

Мужчина из ревности серпом зарезал приятеля и закопал его труп в Ленобласти

Пропавшего в Лодейнопольском районе мужчину изрезал серпом знакомый. Злоумышленник закопал труп на территории сельскохозяйственного предприятия.

Жительница Лодейнопольского района осенью 2010 года обратилась в полицию с заявлением о пропаже своего внука. Женщина рассказала, что ее родственник ушел из дома в сопровождении трех неизвестных ей мужчин и до сих пор не вернулся.

Полиция задержала неработающего мужчину по подозрению в убийстве. Выяснилось, что он на территории сельскохозяйственного предприятия "Лесопитомник" на почве ревности серпом убил пропавшего и после этого закопал его труп. Вскоре после этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

Местного жителя заключили под стражу. Следователи устанавливают все детали произошедшего.

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#убийство #ленобласть #серп

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