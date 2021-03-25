Медиагруппа "Патриот" и издание "Русские Онлайн" объявили о старте сотрудничества

Заявление о старте сотрудничества сделали Медиагруппа "Патриот" и информационный портал "Русские Онлайн".

Заявление о старте сотрудничества сделали Медиагруппа "Патриот" и информационный портал "Русские Онлайн".

"Русские Онлайн" является независимым онлайн-проектом. Его цель заключается в донесении до граждан правдивых сведений и объединить единомышленников вокруг общей идеи. Проект начал работу в социальных сетях на фоне событий 2014 года, заметил главный редактор издания Артемий Руст.

"В условиях нарастающей информационной войны считаю правильным усиливать консолидацию между патриотическими СМИ. Я глубоко убежден, что сотрудничество между изданием "Русские Онлайн" и коллегами из Медиагруппы "Патриот" будет продуктивным как для наших проектов, так и полезным для общества", — заявил он.

Согласно достигнутым договоренностям, сотрудничество будет заключаться в обмене идеями и актуальной правдивой информацией. Также подразумевается взаимное цитирование материалов, сообщает пресс-служба Медиагруппы "Патриот".

"Мы продолжаем сотрудничество с региональными информационными партнерами в целях поддержания актуальной и правдивой информационной повестки в стране", — сказал глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук.

Он также подчеркнул, что в настоящее время крайне важна совместная работа средств массовой информации, имеющих патриотическую повестку. По его словам, таким образом получится защитить информационный суверенитет Российской Федерации.