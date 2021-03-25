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13:06   25 Марта 2021
Политика

Европа считает, что русские издеваются над Евросоюзом — Де Кошко

Европа считает, что русские издеваются над Евросоюзом — Де Кошко

В ходе пресс-конференции «Россия и Евросоюз: врозь и навсегда?» в эфире телевидения Общественной службы новостей политический обозреватель Дмитрий Де Кошко рассказал, почему Европа возмущается политикой РФ и причем тут заключенный под стражу российский блогер Алексей Навальный. 

«Европа считает, что русские издевались над Евросоюзом, когда не захотели освободить Навального. Было сказано, что Россия не соблюдает права человека, но при этом о самом деле Навального, которое, по факту, само по себе совершенно не политическое, не говорится ни слова», — объяснил эксперт.

Ранее Кремль давал официальную оценку высказыванию Евросоюза о якобы «политической ответственности» российских властей за происходящее с «лидерами оппозиции» в РФ. 

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#россия #евросоюз #навальный #антироссийская пропаганда

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