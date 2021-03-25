Европа считает, что русские издеваются над Евросоюзом — Де Кошко

Эксперт рассказал, что представители ЕС посчитали возмутительным якобы незаконное заключение блогера Алексея Навального под стражу, не удосужившись даже ознакомиться с его делом.

В ходе пресс-конференции «Россия и Евросоюз: врозь и навсегда?» в эфире телевидения Общественной службы новостей политический обозреватель Дмитрий Де Кошко рассказал, почему Европа возмущается политикой РФ и причем тут заключенный под стражу российский блогер Алексей Навальный.

«Европа считает, что русские издевались над Евросоюзом, когда не захотели освободить Навального. Было сказано, что Россия не соблюдает права человека, но при этом о самом деле Навального, которое, по факту, само по себе совершенно не политическое, не говорится ни слова», — объяснил эксперт.

Ранее Кремль давал официальную оценку высказыванию Евросоюза о якобы «политической ответственности» российских властей за происходящее с «лидерами оппозиции» в РФ.