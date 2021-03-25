Шойгу заявил о проведении парада Победы в 28 российских городах

Военные парады в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоятся в 28 городах РФ.

Военные парады в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоятся в 28 городах РФ.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время заседания коллегии российского военного ведомства.

"Помимо Москвы военные парады состоятся еще в 27 городах страны. В них примет участие более 47 тыс. человек, порядка 1,6 тыс. единиц военной техники и более 200 воздушных судов", — отметил Шойгу.

Мероприятиями, посвященными памятной дате, будут охвачены 377 российских городов и населенных пунктов, подчеркнул руководитель российского Министерства обороны.