Думский депутат назвал земельный указ по Крыму необходимым

Указ о запрете иностранцам владеть земельными участками в Крыму справедлив и необходим. Такую точку зрения выразил депутат Государственный думы РФ Михаил Шеремет.

Указ о запрете иностранцам владеть земельными участками в Крыму справедлив и необходим. Такую точку зрения выразил депутат Государственный думы РФ Михаил Шеремет.

Речь идет об указе, который вступил в силу 20 марта. Документ предполагает запрет на владение земельными участками для зарубежных компаний и лиц без гражданства. Мера распространяется на 19 из 25 муниципальных образований региона.

"Это законная территория Российской Федерации, и другим странам нечего засматриваться на чужие территории", — отметил Шеремет.

Решение РФ вызвало недовольство в Евросоюзе и на Украине. Депутат в беседе с РИА Новости посоветовал Брюсселю и Киеву "прекратить вопль" по поводу крымских земель.

Иностранцы отказались от 500 участков в Крыму после земельного указа, говорится в материале телеканала "360".