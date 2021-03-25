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12:33   25 Марта 2021
Происшествия

СК направил в суд материалы дела Тимы Белорусских об обороте наркотиков

СК направил в суд материалы дела Тимы Белорусских об обороте наркотиков

Музыкант Тима Белорусских может оказаться в тюрьме. Исполнителя обвиняют в хранении наркотических веществ. Певец пошел на сделку со следствием и признал вину.

Следственный комитет закончил расследование дела против певца Тимы Белорусских. Он стал фигурантом уголовного дела после того, как при личном обыске белорусские силовики нашли у музыканта запрещенные вещества.

Местная прокуратура сообщает, что Белорусских признал вину. Материалы дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Ему грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет. На данный момент к нему применили меру пресечения в качестве залога.

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#суд #наркотики #белорусских

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