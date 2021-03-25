12:33 25 Марта 2021Происшествия
СК направил в суд материалы дела Тимы Белорусских об обороте наркотиков
Музыкант Тима Белорусских может оказаться в тюрьме. Исполнителя обвиняют в хранении наркотических веществ. Певец пошел на сделку со следствием и признал вину.
Музыкант Тима Белорусских может оказаться в тюрьме. Исполнителя обвиняют в хранении наркотических веществ. Певец пошел на сделку со следствием и признал вину.
Следственный комитет закончил расследование дела против певца Тимы Белорусских. Он стал фигурантом уголовного дела после того, как при личном обыске белорусские силовики нашли у музыканта запрещенные вещества.
Местная прокуратура сообщает, что Белорусских признал вину. Материалы дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Ему грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет. На данный момент к нему применили меру пресечения в качестве залога.