В Коми рассказали о профилактической работе с митингующей молодежью

Ситуация с незаконными митингами позволила пересмотреть подходы к воспитанию молодежи. Об этом заявила глава Минобразования Республики Коми Наталья Якимова.

Ситуация с незаконными митингами позволила пересмотреть подходы к воспитанию молодежи. Об этом заявила глава Минобразования Республики Коми Наталья Якимова.

По ее словам, большого количества молодежных, спортивных и других организаций оказалось недостаточно для воспитательной работы. Есть дети, которые не проявляют активность в общественной жизни, однако они приняли участие в незаконных акциях.

"С такой категорией людей надо работать, в Коми уже есть план перезагрузки для того, чтобы создать пространства и включить подростков в общественную жизнь", — сказала Якимова.

Руководитель ведомства добавила, что со старшеклассниками и их родителями была проведена профилактическая работа. Кроме того, консультации проводили для детей младших классов, поскольку они попали под влияние соцсети TikTok.

Телеканал "360" рассказывал, что спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал высказывание президента РФ Владимира Путина о незаконных акциях. Он заявил, что с участием детей в несогласованных митингах необходимо бороться.