Экономист Марголин рассказал о комплексном подходе РФ к отказу от доллара

Страна уже начала «уходить» от американской валюты, объявил Андрей Марголин.

Не так давно Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе дипломатической встречи с китайским коллегой Ван И предложил Пекину обдумать возможность перехода на другие валюты, отличные от доллара США. Проректор РАНХиГС, директор института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин в беседе с изданием «Baltnews» заявил, что в РФ этот процесс уже запущен.

«Только сопоставьте цифры. Если посмотреть на три-четыре года назад, то у Китая доля доллара в его валютной составляющей золотовалютных резервов была 80%, а сейчас – на 20% меньше. У нас этот же показатель сократился вдвое. Объем американских облигаций также сократился. Раньше у нас их было больше 100 миллиардов долларов, а сейчас – 6 миллиардов, то есть эти процессы идут», — объяснил эксперт.

Российскому правительству решать проблему зависимости от американского доллара нужно постепенно, уверен Андрей Марголин. Страна должна снижать долю расчета в долларах, ведь этот шаг поможет упростить решение задачи.

«Очень надеюсь дожить до того момента, когда у меня на компьютере будет стоять не Microsoft, а отечественное программное обеспечение, когда серверы первого уровня будут у нас в стране, когда Facebook, TikTok Twitter и прочее не будут нас интересовать в принципе. Вплоть до государственной программы, которая, в общем-то, должна соответствовать требованиям обеспечения национальной безопасности. К любой проблеме нужно подходить комплексно», — добавил экономист.

В заключение проректор РАНХиГС заявил, что страна, которая смогла полететь в космос и создать самую безопасную в мире вакцину от коронавируса, обязана заняться вопросом ухода от доллара США.