Водитель попал в больницу из-за пакета со взрывчаткой у гаража в Анжеро-Судженске

Правоохранители завели уголовное дело о покушении на убийство после того, как мужчина пострадал от взорвавшегося пакета в Анжеро-Судженске.

Правоохранители завели уголовное дело о покушении на убийство после того, как мужчина пострадал от взорвавшегося пакета в Анжеро-Судженске.

Врачи после инцидента срочно госпитализировали 33-летнего жителя Кузбасса с осколочными ранениями головы, груди и других частей тела, сообщили в пресс-службе СК РФ по Кемеровской области.

По данным ведомства, пострадавший подъехал на автомобиле к гаражу. Открыть двери ему помешал сверток, который лежал рядом с воротами. Когда потерпевший подошел к нему, чтобы отодвинуть, пакет взорвался. Очевидцы тут же вызвали скорую помощь. По факту случившегося проводится проверка.