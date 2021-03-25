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12:24   25 Марта 2021
Происшествия

Несговорчивый дебошир устроил драку на борту самолета Петербург — Краснодар

Несговорчивый дебошир устроил драку на борту самолета Петербург — Краснодар

Рейс Петербург — Краснодар пришлось задержать из-за COVID-диссидента. Он начал потасовку после требования надеть медицинскую маску.

Дебошир напрочь отказался соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, сообщает ФАН. По словам очевидцев, после настойчивых требований со стороны персонала мужчина устроил потасовку, а затем согласился надеть медицинскую маску.

Пассажиры начали аплодировать поступку хулигана, а вскоре нарушитель из вредности снова снял средство индивидуальной защиты. Теперь его требуют снять с самолета, поскольку задержка рейса составляет уже более получаса.

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