Несговорчивый дебошир устроил драку на борту самолета Петербург — Краснодар

Рейс Петербург — Краснодар пришлось задержать из-за COVID-диссидента. Он начал потасовку после требования надеть медицинскую маску.

Рейс Петербург — Краснодар пришлось задержать из-за COVID-диссидента. Он начал потасовку после требования надеть медицинскую маску.

Дебошир напрочь отказался соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, сообщает ФАН. По словам очевидцев, после настойчивых требований со стороны персонала мужчина устроил потасовку, а затем согласился надеть медицинскую маску.

Пассажиры начали аплодировать поступку хулигана, а вскоре нарушитель из вредности снова снял средство индивидуальной защиты. Теперь его требуют снять с самолета, поскольку задержка рейса составляет уже более получаса.