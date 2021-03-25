Австрия выдала России обвиняемого в миллионных хищениях экс-чиновника Мазо

Генпрокуратура России добилась выдачи из Австрии бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики. Он обвиняется в хищениях денежных средств Эрмитажа.

Генпрокуратура России добилась выдачи из Австрии бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики. Он обвиняется в хищениях денежных средств Эрмитажа.

Запрос о выдаче Мазо был направлен Генпрокуратурой России в Австрию 7 декабря 2018 года. Земельный суд Вены удовлетворил российский запрос о выдаче мошенника, но данное решение неоднократно обжаловалось защитой бывшего чиновника.

По данным следствия, Мазо причастен к хищению денежных средств на сумму более 916 млн рублей. Они были выделены на строительство комплекса зданий фондохранилища Эрмитажа в рамках госконтракта. Сообщниками обвиняемого стали еще два высокопосталвенных лица.