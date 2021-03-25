Стоимость организации IX съезда красноярских депутатов составит 19 млн рублей

Летний съезд депутатов Красноярского края обойдется в 19,2 млн рублей. Об этом говорится в тендере, который опубликован на портале госзакупок.

Летний съезд депутатов Красноярского края обойдется в 19,2 млн рублей. Об этом говорится в тендере, который опубликован на портале госзакупок.

Мероприятие, которое состоится 10 июня 2021 года, рассчитано на 500 человек. Оно пройдет в здании краевой филармонии при участии представителей органов государственной власти и муниципалитетов.

Программа съезда включает пленарное заседание и церемонию награждения победителей регионального конкурса на лучшую организацию работы в муниципалитетах. В качестве заказчика указано Законодательное собрание Красноярского края.

Красноярский край ранее занял третье место в рейтинге российских субъектов по числу вакансий, передает телеканал "360".