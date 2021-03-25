12:23 25 Марта 2021Политика
Стоимость организации IX съезда красноярских депутатов составит 19 млн рублей
Летний съезд депутатов Красноярского края обойдется в 19,2 млн рублей. Об этом говорится в тендере, который опубликован на портале госзакупок.
Летний съезд депутатов Красноярского края обойдется в 19,2 млн рублей. Об этом говорится в тендере, который опубликован на портале госзакупок.
Мероприятие, которое состоится 10 июня 2021 года, рассчитано на 500 человек. Оно пройдет в здании краевой филармонии при участии представителей органов государственной власти и муниципалитетов.
Программа съезда включает пленарное заседание и церемонию награждения победителей регионального конкурса на лучшую организацию работы в муниципалитетах. В качестве заказчика указано Законодательное собрание Красноярского края.
Красноярский край ранее занял третье место в рейтинге российских субъектов по числу вакансий, передает телеканал "360".