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12:21   25 Марта 2021
Общество

Минздрав Украины сообщил о 590 побочных реакциях на вакцину CoviShield/AstraZeneca

Минздрав Украины сообщил о 590 побочных реакциях на вакцину CoviShield/AstraZeneca

Украинские врачи зафиксировали 590 побочных реакций на вакцинацию от коронавируса CoviShield/AstraZeneca. Такое заявление сделал замминистра здравоохранения страны Игорь Иващенко.

Медики взяли под наблюдение трех пациентов после прививки от коронавируса этим препаратом. Головная боль и повышенная температура считаются допустимыми реакциями после вакцинации от COVID-19, уточнил он.

Массовая вакцинация от коронавируса началась на Украине во второй половине февраля 2021 года. Местные врачи используют для процедуры препарат индийского производства CoviShield/AstraZeneca. Президент Украины Владимир Зеленский также сделал прививку от коронавируса этой вакциной.

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#украина #вакцина #коронавирус #побочные реакции

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