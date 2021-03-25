Улучшения отношений между Россией и Евросоюзом не предвидится – Де Кошко

Французский журналист объяснил, что основной проблемой в отношениях ЕС и России является неоправданная антироссийская риторика Запада.

Улучшение отношений между Россией и Европейским союзом вряд ли возможно, в том числе из-за информационной войны, развязанной Западом. Об этом на пресс-конференции «Россия и Евросоюз: врозь и навсегда?» в эфире телевидения Общественной службы новостей заявил политический обозреватель Дмитрий Де Кошко.

«Плохие отношения между РФ и ЕС развернулись на двух уровнях: на экономическом (санкции и построение "Северного потока — 2") и на информационном, где развернулась основная война, которая проявляется в СМИ и определенной политической среде. Пропаганда русофобии играет свою негативную роль даже в лояльно настроенных к РФ странах», — объяснил Дмитрий Де Кошко.

Ранее стало известно, что Евросоюз и Соединенные Штаты договорились о координации и согласовании своей политики в отношении России.