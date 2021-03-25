«Кормилец» бюджета Латвии оказался на грани банкротства без поддержки России

Даугавпилсский локомотиворемонтный завод на востоке Латвии переживает не лучшие времена. По мнению экспертов, все дело в разрыве экспортных отношений с Россией.

Разрыв экспортных отношений между Латвией и Россией ударил по финансовой стабильности Даугавпилсского локомотиворемонтного завода (ДЛРЗ), расположенного на востоке прибалтийской страны. Если ранее предприятие признавалось флагманом латвийской промышленности, то теперь его оборот не превышает пару десятков миллионов евро.

Корень проблемы аналитики портала Rubaltic видят в распаде СССР. По их словам, именно тогда история ДЛРЗ разделилась на «до» и «после». Хотя какое-то время предприятие еще продолжало исправно работать.

Значительную долю его прибыли составлял ремонт дизельных локомотивов. Последние затем реализовывались в России, что позволяло заводу твердо стоять на ногах. В 2007 году компания заверила, что планирует в дальнейшем развивать сотрудничество с Москвой. И не удивительно, ведь рекордный экспорт в РФ в 2012 году составил €21,2 млн (две трети от всего годового оборота предприятия).

Однако все «перевернулось с ног на голову» после украинских событий. Несмотря на то, что формально Россия не вводила никаких санкций против предприятия, в реальности государство попросту перестало пользоваться услугами ДЛРЗ.

Восполнить убытки от прекращения сотрудничества с Москвой не смогли поставки в другие соседние страны — Литву, Эстонию, Белоруссию, Молдавию. Не нашлись потенциальные заказчики и на Западе.

В 2016 году ДЛРЗ пришлось даже попросить латвийское государство о покровительстве в получении банковского кредита. Впрочем, тогда Министерство сообщения Латвии парировало, ссылаясь на закон «О бюджете и финансовом управлении», согласно которому помощь может быть оказана только тем предприятиям, где доля государственного участия составляет не менее 50%.

Избежать окончательного банкротства заводу удалось благодаря конечному бенефициару предприятия Олегу Осиновскому. Именно его компания Skinest Rail в 2018 году стала единоличным собственником ДЛРЗ.

Очередная черная полоса началась в прошлом месяце. Осиновский пригрозил уволить половину своих сотрудников, если государственный фонд Altum не предоставит ему экспортные гарантии. По его словам, подобный инструмент активно используется во многих странах — России, Германии, Чехии.

«Если бы Латвия, как и другие страны, применяла меры поддержки экспорта, у ДЛРЗ не было бы больших проблем», — убежден эстонский миллионер.

По мнению аналитиков портала Rubaltic, причиной отказа Altum предоставлять гарантии заводу стал тот факт, что Осиновский фигурировал в уголовном деле о взятке. Впрочем, оправданный судом олигарх еще попытает силы добиться государственной поддержки, констатировали эксперты.

Пока некогда одно из старейших предприятий в Латвии «влачит жалкое существование», премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш пытается найти пользу от потери транзита российских грузов и заверяет, что «транзитное мышление» сильно осложняет жизнь стране.