Минобрнауки РФ объявило о выходе вакцины "КовиВак" в гражданский оборот

Вакцина от коронавируса Центра им. Чумакова "КовиВак" вышла в гражданский оборот и в ближайшие дни поступит в российские регионы, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

Вакцина от коронавируса Центра им. Чумакова "КовиВак" вышла в гражданский оборот и в ближайшие дни поступит в российские регионы, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

Официальный старт производству препарата дал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он отметил, что запускать такой процесс в Год науки и технологий "особенно ценно".

"Не в теории, а на практике демонстрировать потенциал и силу российской науки", — подчеркнул чиновник.

Разработчики рассчитывают, что смогут производить до десяти млн доз вакцины в год. В гражданский оборот препарат вышел в соответствии с графиком. В Федеральной антимонопольной службе предельную отпускную стоимость вакцины установили на уровне 4330 рублей за упаковку.