Соловьев объяснил, что остановило США повторить югославский сценарий в РФ

По мнению телеведущего, достижения российской армии заставили американцев задуматься.

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев в эфире «Соловьев LIVE» осудил страны Североатлантического альянса за двойные стандарты в политике. Он привел в пример постоянные выпады со стороны США, которые слышатся в адрес России. При этом американцы 22 года назад предприняли бомбардировку Югославии, напомнил эксперт.

«Эти "милые" европейские страны, которые сейчас собираются и решают, как быть дальше альянсу, и что он больше не оборонительный альянс, это вот эти "милые", "интеллигентные" люди на полном серьезе устроили 24 марта 1999 года ад в Югославии. И после этого [президент США Джозеф] Байден хоть что-то говорит про нас. После этого Европа объясняет нам: "Как вы посмели. Крым. Украина"», — подчеркнул журналист.

При этом в 2001 году президент Владимир Путин рассказывал, что страны НАТО готовили для России похожий сценарий. Владимир Соловьев объяснил, что тогда заставило Вашингтон и Брюссель передумать:

«Вы слышали, чтобы НАТО бомбило Украину за 15 тысяч погибших на Донбассе? А то, что сценарий Югославии был уготован нам? И когда Путин в интервью в 2001 году говорил, что они готовили нам югославский сценарий, вы понимаете, что если бы у нас не было ядерного оружия, то из-за первой чеченской войны, из-за второй чеченской войны они без вопросов бы нас разбомбили», — подытожил телеведущий.

«Политика Сегодня» ранее подробно рассказывала о том, как 24 марта 1999 года началась бомбардировка Югославии. Войска альянса задействовали тонны урановых боеприпасов, а их удары привели к гибели почти двух человек, среди которых было 400 детей.