В партии "Единая Россия" опровергли информацию об участии в выборах уфимского блогера

Уфимские СМИ распространили информацию о том, что потерявший обе ноги блогер Рустам Набиев намерен баллотироваться в Госдуму РФ от партии "Единая Россия". Эти сообщения опровергли.

Уфимские СМИ распространили информацию о том, что потерявший обе ноги блогер Рустам Набиев намерен баллотироваться в Госдуму РФ от партии "Единая Россия". Эти сообщения опровергли.

Сначала сам Набиев написал, что информация является фейком. Он сообщил об этом в соцсетях.

"Я в шоке от того, что люди узнают то, чего я даже сам не знаю. Друзья, это не правда! Я никакого согласия на участие в выборах не давал", — рассказал Набиев.

Руководитель региональной исполнительной комиссии партии "Единая Россия" Рустем Ахмадинуров в разговоре с местными журналистами подтвердил, что блогер не выходил на связь с ЕР с подобными инициативами.

"Мы сами прочитали с удивлением эту информацию. Что касается Рустама Набиева, документы от него не подавались, партия с ним переговоров не вела. Я знаю о Рустаме, что он забрался на Эльбрус и преодолевает себя, но о его возможном участии в выборах в Госдуму я слышу впервые", — заявил представитель партии.

Ахмадинуров добавил, что всего от ЕР подано 18 заявок, недавно началось предварительное голосование.

Телеканал "360" недавно сообщал, что президент России Владимир Путин пока не принимал решение касательно того, чтобы возглавить список "Единой России" на думских выборах.