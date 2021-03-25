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11:54   25 Марта 2021
Общество

Сейшельские острова возобновили прием иностранных туристов

Сейшельские острова возобновили прием иностранных туристов

Власти Сейшельских островов открыли границы и возобновили прием иностранных туристов. В государстве отменили карантин и ограничения.

Было оставлено требование о предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 при въезде в страну. Об этом сообщил министр иностранных дел и туризма Сейшел Сильвестр Радегонде. Анализ нужно делать в сертифицированной лаборатории не раньше, чем за трое суток до прилета в страну. Справка подается на английском языке в бумажном формате и с соответствующей оригинальной печатью.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России и мире можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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#туристы #сейшельские острова #коронавирус

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