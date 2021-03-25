Заседание по делу Соболь о проникновении в чужую квартиру перенесли на 30 марта

Мировой суд Москвы 30 марта рассмотрит дело юриста признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией" Любови Соболь о незаконном проникновении в чужое жилище.

Мировой суд Москвы 30 марта рассмотрит дело юриста признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией" Любови Соболь о незаконном проникновении в чужое жилище.

По версии следствия, Соболь ввела в заблуждение курьера доставки и проникла в подъезд дома. Когда хозяйка квартиры открыла ей дверь, юрист оттолкнула женщину с прохода и ворвалась в чужое жилье, снимая свои действия на телефон. Позднее против активистки ФБК (признан иноагентом в РФ) возбудили уголовное дело по ст. 139 УК РФ "Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия". Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Также Соболь находится под домашним арестом, являясь фигуранткой дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил во время незаконного митинга 23 января в Москве. Виновнице события могут изменить меру пресечения из-за того, что она проигнорировала постановление суда и пошла на службу в церковь Троицы Живоначальной в Старых Черемушках, сообщало Федеральное агентство новостей. Адвокат женщины Воронин заметил, что храм находится рядом с домом.