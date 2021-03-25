Участник нападения на бойца Расула Мирзаева задержан в Москве

Столичные правоохранители задержали одного из нападавших на бойца ММА Расула Мирзаева. Им оказался 28-летний уроженец Дагестана.

Столичные правоохранители задержали одного из нападавших на бойца ММА Расула Мирзаева. Им оказался 28-летний уроженец Дагестана.

Молодого человека задержали в квартире на Варшавском шоссе. Он находится в федеральном розыске как подозреваемый, скрывшийся от следствия.

Расула Мирзаева избили и ранили из травматического пистолета в ночь на субботу на улице Восточная. После нападения неизвестные скрылись. В результате происшествия пострадавшего госпитализировали, врачи сделали ему операцию. По факту произошедшего следователи возбудили дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" УК РФ.