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11:32   25 Марта 2021
Экономика

Гости эфира Медиагруппы "Патриот" обсудят социальную политику России

Гости эфира Медиагруппы "Патриот" обсудят социальную политику России

Трансляция на тему "Социальная политика. Какие льготы исчезнут с 1 апреля, и на какие новые выплаты можно рассчитывать в будущем" состоится совместно с ФАН в медиацентре "Патриот".

С 1 апреля 2021 года в России перестает действовать ряд льгот, введенных на фоне пандемии. Например, изменится порядок получения детских пособий, а люди старше 65 лет больше не смогут удаленно оформлять больничные в связи с самоизоляцией. Однако власти рассматривают возможность запуска новых мер поддержки.

В рамках эфира специалисты обсудят грядущие изменения социальной политики в РФ и ответят на вопросы о том, на какую помощь от государства могут рассчитывать россияне. Участниками дискуссии станут военные специалисты, законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики и журналисты.

Прямой эфир состоится в официальном сообществе Медиагруппы "Патриот" в социальной сети "ВКонтакте" 25 марта в 12:00. С архивом материалов и онлайн-трансляций можно ознакомиться на странице пресс-центра.

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#льготы #пособия #пандемия #МГ "Патриот"

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