Мишустин сообщил о стабилизации эпидемиологической ситуации в России

Эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется, пройден самый сложный период в борьбе с коронавирусом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется, пройден самый сложный период в борьбе с коронавирусом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Стране удалось избежать взрывного роста больных COVID-19. Самый сложный период в России прошел, не останавливая экономику и социальную жизнь, отметил Мишустин. Об этом премьер-министр сообщил, приветствуя участников расширенного заседания итоговой коллегии Роспотребнадзора.

Окончательно распространение коронавирусной инфекции прекратится только после выработки коллективного иммунитета, отметил премьер. На будущее опыт борьбы с коронавирусом можно использовать для подготовки к возможным угрозам, отметил Мишустин.