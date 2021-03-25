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11:27   25 Марта 2021
Общество

Мишустин сообщил о стабилизации эпидемиологической ситуации в России

Мишустин сообщил о стабилизации эпидемиологической ситуации в России

Эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется, пройден самый сложный период в борьбе с коронавирусом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Стране удалось избежать взрывного роста больных COVID-19. Самый сложный период в России прошел, не останавливая экономику и социальную жизнь, отметил Мишустин. Об этом премьер-министр сообщил, приветствуя участников расширенного заседания итоговой коллегии Роспотребнадзора.

Окончательно распространение коронавирусной инфекции прекратится только после выработки коллективного иммунитета, отметил премьер. На будущее опыт борьбы с коронавирусом можно использовать для подготовки к возможным угрозам, отметил Мишустин.

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#мишустин #пандемия #коронавирус

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