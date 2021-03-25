Фура протаранила поезд в Тверской области, водитель погиб

МАЗ столкнулся с поездом на нерегулируемом железнодорожном переезде, сообщили в региональной Госавтоинспекции. От полученных травм водитель большегруза скончался.

МАЗ столкнулся с поездом на нерегулируемом железнодорожном переезде, сообщили в региональной Госавтоинспекции. От полученных травм водитель большегруза скончался.

Трагический инцидент произошел на автодороге Сандово — Молоково — Хабоцкое в Сандовском районе Тверской области. Сотрудники МЧС прибыли на место ДТП. По данному факту проводится проверка, все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.

Еще один грузовик с цистерной, заполненной топливом, опрокинулся на трассе Коротчаево — Тазовский в ЯНАО, сообщал сайт 360tv.ru. Утечки горючего не произошло. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Пострадавших нет.