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11:25   25 Марта 2021
Происшествия

Фура протаранила поезд в Тверской области, водитель погиб

Фура протаранила поезд в Тверской области, водитель погиб

МАЗ столкнулся с поездом на нерегулируемом железнодорожном переезде, сообщили в региональной Госавтоинспекции. От полученных травм водитель большегруза скончался. 

Трагический инцидент произошел на автодороге Сандово — Молоково — Хабоцкое в Сандовском районе Тверской области. Сотрудники МЧС прибыли на место ДТП. По данному факту проводится проверка, все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.

Еще один грузовик с цистерной, заполненной топливом, опрокинулся на трассе Коротчаево — Тазовский в ЯНАО, сообщал сайт 360tv.ru. Утечки горючего не произошло. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Пострадавших нет.

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#дтп #тверская область #поезд #грузовик

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