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11:24   25 Марта 2021
Общество

Пожилые нижегородцы останутся на обязательной самоизоляции до 31 марта

Пожилые нижегородцы останутся на обязательной самоизоляции до 31 марта

Нижегородские власти продлили обязательную самоизоляцию для пожилых людей до 31 марта. Затем она будет носить рекомендательный характер.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе постепенно улучшается, отметил губернатор Глеб Никитин. Глава Нижегородской области обратился к пожилым людям с просьбой внимательно относиться к своему здоровью и избегать мест скопления людей.

"Работодателям, у которых трудятся граждане в возрасте 65+, будем рекомендовать перевести такую категорию сотрудников на дистанционный режим", — говорится в заявлении Никитина.

Режим обязательной самоизоляции для беременных женщин продлен до 30 апреля. Работодателям, имеющим в штате таких сотрудниц, поручено организовать для них удаленный формат работы. Льготные проездные для пожилых нижегородцев начнут действовать 1 апреля.

Самоизоляция, обусловленная пандемией коронавируса, отразилась на привычках и питании людей. К такому выводу пришли российские ученые, говорится в публикации на сайте 360tv.ru. В эксперименте приняли участие добровольцы из России в возрасте от 30 до 69 лет.

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#нижний новгород #пожилые #самоизоляция #беременные женщины

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