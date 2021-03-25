Пожилые нижегородцы останутся на обязательной самоизоляции до 31 марта
Нижегородские власти продлили обязательную самоизоляцию для пожилых людей до 31 марта. Затем она будет носить рекомендательный характер.
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе постепенно улучшается, отметил губернатор Глеб Никитин. Глава Нижегородской области обратился к пожилым людям с просьбой внимательно относиться к своему здоровью и избегать мест скопления людей.
"Работодателям, у которых трудятся граждане в возрасте 65+, будем рекомендовать перевести такую категорию сотрудников на дистанционный режим", — говорится в заявлении Никитина.
Режим обязательной самоизоляции для беременных женщин продлен до 30 апреля. Работодателям, имеющим в штате таких сотрудниц, поручено организовать для них удаленный формат работы. Льготные проездные для пожилых нижегородцев начнут действовать 1 апреля.
Самоизоляция, обусловленная пандемией коронавируса, отразилась на привычках и питании людей. К такому выводу пришли российские ученые, говорится в публикации на сайте 360tv.ru. В эксперименте приняли участие добровольцы из России в возрасте от 30 до 69 лет.