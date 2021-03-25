Высказывания Байдена о России не поддержали в Канаде

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который поддерживал Запад во всех антироссийских начинаниях, не поддержал критику президента США Джозефа Байдена в адрес РФ.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который поддерживал Запад во всех антироссийских начинаниях, не поддержал критику президента США Джозефа Байдена в адрес РФ.

Политик дал интервью радио SiriusXM, в котором высказал мнение о новой администрации Белого дома. Кроме того, он прокомментировал сложившиеся отношения между РФ и США.

По словам Трюдо, во время личных встреч с Путиным у него сложилось мнение, что российский лидер "будет смотреть на вас и говорить все, что ему удобно в любой момент". Кроме того, главу государства не волнует, что о нем думает Запад или Канада.

Комментируя высказывания Байдена о России, премьер Канады подчеркнул, что не обладает "информацией", чтобы согласиться со словами президента США.