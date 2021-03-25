Запад перенес войну с Россией на «ментальный» фронт

Воздействуя на самосознание россиян, США и другие страны НАТО пытаются перекроить карту России.

Запад не может решиться на открытое военное столкновение с Россией, поэтому делает выбор в пользу более безопасного метода противостояния — «ментального». Он разработан специально для воздействия на самосознание россиян, рассказал советник министра обороны РФ, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий.

Коллективный Запад в лице Соединенных Штатов и других стран НАТО уже давно развязал против России «ментальную войну». Она неотделима от гибридной, добавил Алексей Леонков — военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества», в беседе с которым советник Ильницкий выдвинул свою теорию. Эксперт поддержал и дополнил его позицию в комментарии «Политике Сегодня»:

«Главная цель ментальной войны — это подмена понятий и ценностей, которая нарушает связь поколений. Историческое и культурное наследие теряется. С такими подконтрольными нациями можно делать все что угодно. Англосаксонское ядро имеет в своем распоряжении все инструменты, чтобы таким образом "работать" с большими группами людей».

На виртуальных фронтах Пентагону воевать куда проще, чем пытаться перегнать достижения ВС РФ в области ядерного оружия или подготовки армии и флота. Андрей Ильницкий допустил, что в ближайшие десять лет борьба с самосознанием людей станет основным способом подавления сопротивления со стороны государств.

«Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах — уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной — цивилизационной — основы общества противника», — заявил советник минобороны.

Последствия такой войны проявляются не сразу, объяснил Ильницкий. Речь идет о нескольких десятилетиях: только по взглядам и установкам будущих поколений станет ясно, удалась «ментальная атака» или нет. Определенные успехи Запада на ментальных фронтах видны уже сегодня, посетовал Алексей Леонков.

За примерами далеко ходить не надо: по всей Европе идет глобальный пересмотр причин и итогов Второй мировой войны. Бывшие оккупанты становятся героями, а предводителей наций, победивших фашизм, приравнивают к вождям Третьего рейха.

«Таким образом удобряется почва для будущего переформатирования целого государства. Либо путем цветных революций, либо путем смены власти, которая потом начинает формировать совсем иные ценности и приоритеты для своих граждан. <…> На фоне такой подмены понятий в странах Прибалтики, к примеру, идет героизация фашизма. Я уже не говорю про Украину. Это планомерное воздействие дает свои плоды. Большинство людей не вдаются в подробности о том, как подается информация, кто ее подает», — подчеркнул военный эксперт.

Главным противоядием от измененного самосознания россиян Андрей Ильницкий считает «работу с молодежью» и «диалог» с более консервативной частью населения. Однако Алексей Леонков уверен, что «копать надо глубже». Впору говорить о формировании общенациональной идеологии, которая смогла бы объединить все нации и народности, проживающие в России.

Тем людям, что уже находятся «под обработкой», нужно давать положительный пример, подытожил Леонков. Новая идеология должна ярко выделяться на фоне тех приоритетов, которые предлагает коллективный Запад.

Советник министра обороны Андрей Ильницкий также сообщил, что в части законодательства государство может оградить людей от ментального воздействия с помощью суверенизации интернета. Этот процесс уже запущен: в 2019 году в России вступил в силу закон «о суверенном интернете».