Губернатор Забайкалья анонсировал отмену некоторых ограничений по коронавирусу

Власти Забайкалья приняли решение об отмене обязательного режима самоизоляции для лиц старше 65 лет.

Власти Забайкалья приняли решение об отмене обязательного режима самоизоляции для лиц старше 65 лет.

Ограничения для пенсионеров перестанут действовать в регионе уже с 31 марта. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Такое решение власти приняли в связи с улучшением эпидемиологической обстановки. Несмотря на это жителям края по-прежнему необходимо соблюдать правила безопасности.

«Забайкальцам необходимо носить средства индивидуальной защиты. По-прежнему сохраняется социальная дистанция в общественных местах», — сообщает официальный портал региона.

Не так давно вирусолог Александр Бутенко заявил, что в организме человека может существовать сразу несколько видов SARS-CoV-2. Это связано с изменчивостью возбудителя болезни, сообщает сайт 360tv.ru.