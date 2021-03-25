Губернатор Забайкалья анонсировал отмену некоторых ограничений по коронавирусу
Власти Забайкалья приняли решение об отмене обязательного режима самоизоляции для лиц старше 65 лет.
Ограничения для пенсионеров перестанут действовать в регионе уже с 31 марта. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Такое решение власти приняли в связи с улучшением эпидемиологической обстановки. Несмотря на это жителям края по-прежнему необходимо соблюдать правила безопасности.
«Забайкальцам необходимо носить средства индивидуальной защиты. По-прежнему сохраняется социальная дистанция в общественных местах», — сообщает официальный портал региона.
Не так давно вирусолог Александр Бутенко заявил, что в организме человека может существовать сразу несколько видов SARS-CoV-2. Это связано с изменчивостью возбудителя болезни, сообщает сайт 360tv.ru.