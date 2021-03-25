Пьяная жительница Ивановской области убила друга за испорченный сон

Суд приговорил 46-летнюю жительницу Кинешмы к семи годам лишения свободы за зверское убийство своего 31-летнего любовника.

Суд приговорил 46-летнюю жительницу Кинешмы к семи годам лишения свободы за зверское убийство своего 31-летнего любовника.

Преступление было совершено в ноябре прошлого года. Женщина распивала спиртное вместе со своим молодым сожителем. Затем она легла спать. Но мужчина потребовал "продолжения банкета" и попытался шумно и с оскорблениями разбудить свою гражданскую жену.

Продолжать застолье сожительнице не хотелось, во время перепалки она схватила кухонный нож и нанесла десять ударов в грудь своего возлюбленного. Мужчина скончался на месте.

Подозреваемую задержали, против нее завели уголовное дело. Злоумышленница по решению суда в Ивановской области будет отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.