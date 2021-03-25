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10:59   25 Марта 2021
Технологии

Ил-76 станет основой для создания новой линейки российских лайнеров

Ил-76 станет основой для создания новой линейки российских лайнеров

Транспортный самолет Ил-76 способен стать надежной базой для нескольких новых модификаций российских воздушных судов.

Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), управляющий директор ПАО "Ил" Сергей Ярковой.

По его словам, новые методы проектирования и современные технологии производства позволят создавать на базе Ил-76 различные самолеты широкого спектра применения и авиационные комплексы, которые соответствуют международным требованиям.

"Мы уверенно смотрим в будущее", — констатировал Ярковой.

С момента первого полета Ил-76, который состоялся в 1971 году, было выпущено около 1 тысячи самолетов в 22 модификациях. Сейчас представители данной линейки успешно эксплуатируются в 24 странах по всему миру.

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#самолеты #ил-76 #оак

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