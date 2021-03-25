Нефтяная игла. Сатановский объяснил зависимость США от России

Америка зависит от российской нефти в большей степени, чем когда бы то ни было, заявил Сатановский. Он указал, что за год экспорт нефти из РФ в США увеличился в 14 раз.

США значительно нарастили объемы поставок нефти и нефтепродуктов из России, пишет издание Bloomberg. По данным Минэнерго США, объем импорта в прошлом году составлял 538 тысяч баррелей в сутки — больше было только в 2011 году, когда этот показатель достигал 624 тысяч баррелей в сутки.

Особенно необходим в США мазут, который авторы статьи Bloomberg называют «пережитком советской системы, в основном, сжигаемым в домах для выработки тепла». Этот продукт нефтепереработки занимает четвертое место после нефти, газа и дизельного топлива в структуре экспорта России. В США мазут используют в работе установок по производству бензина.

Сообщается, что на увеличение нефтяных закупок у России в США повлияли американские санкции против Венесуэлы — ранее ограничительные меры ввели против президента страны Николаса Мадуро, нефтяной госкомпании PDVSA, нефтяных танкеров и владеющих ими компаний.

Также активный американский импорт черного золота из РФ объясняется сокращением добычи входящими в ОПЕК+ странами и рекордным с 1985 года снижением поставок из Саудовской Аравии. Таким образом, договор Москвы и Эр-Рияда в рамках ОПЕК+ обеспечил рост экспорта нефти в Америку, отмечает политолог Евгений Сатановский.

«Америка зависит от России в большей степени, чем когда бы то ни было. Слова Дональда Трампа о том, что Америка будет зависеть от России по нефти, сбываются. Традиционно американцы закупали у РФ половину процента нефти и нефтеносителей. В прошлом году — 7%. Это о многом говорит», — рассказал Сатановский в эфире передачи «Соловьев LIVE».

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