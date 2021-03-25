Хазин объяснил, почему США боятся отключать Россию от SWIFT

Академик Михаил Хазин уверен, отключение России от международной банковской системы нанесет Вашингтону больший ущерб, чем Москве.

США не рискнет отключить Россию от международной банковской системы SWIFT, поскольку такой шаг несет для Вашингтона куда большую угрозу, чем для Москвы. Об этом заявил экономист Михаил Хазин в эфире телеканала «Россия-24».

По словам эксперта, на американской национальной валюте такая возможная санкция напрямую, конечно, не отразится, зато запустит процесс обрушения глобальной долларовой системы, что косвенно окажет негативное влияние и на финансовые рынки Соединенных Штатов.

«Речь идет именно о распаде системы, а не крахе доллара. Система, созданная в 1944 году в Бреттон-Вудс и модернизированная в 1991 году после распада СССР, себя исчерпала», — считает Хазин.

Специалист отметил, что большей популярностью сейчас пользуются цифровые валюты. Системы электронных платежей Apple Pay и Google Pay составили достойную конкуренцию SWIFT, поэтому угроза отключения России уже не является рычагом серьезного экономического давления. К тому же Москва ведет активную работу над созданием аналога системы международных переводов.

Хазин подчеркнул, что США понимают риски и сложности, связанные с подобным решением, поэтому не будут действовать столь опрометчиво.

«Они продолжат вводить какие-то санкции, но они не будут никаким образом ставить под угрозу их собственную систему», — заключил эксперт.

Отметим, ранее специалист объяснил, почему не стоит волноваться из-за возможного отключения энергетических объектов в России. Об этом он заявил в ходе интервью на YouTube-канале Radio VERA TV.

Справка ПС

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, основанная в 1973 году. Предназначена для переводов средств в национальной или иностранной валюте за границу или внутри государства. По состоянию на 2015 год, членами SWIFT являются более 11 тыс. финансовых организаций в более чем 200 странах мира, в том числе около тысячи корпораций. Средний оборот системы составляет более 30 млн сообщений в день.