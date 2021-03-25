Халатное отношение к документам может привести к потере квартиры

Юридическая проверка должна стать основополагающей при покупке квартиры, заявил эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Юридическая проверка должна стать основополагающей при покупке квартиры, заявил эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

По словам Кричевского, именно благодаря халатному отношению к документам, возникает множество случаев внезапного заселения посторонних лиц. Кроме того, большинство граждан в погоне за экономией сталкиваются с дисконтом от рыночной стоимости, которая является шорой для глаз, передает агентство "Прайм".

Эксперт отмечает, что чаще всего встречаются истории, связанные с детьми и отказниками от приватизации либо наследства. К примеру, если брат отказывается от наследства, которое переходит к сестре, первый получает автоматическое право на пожизненное проживание там. В таких случаях надо требовать отказ от проживания, объяснил эксперт.

Также следует осторожно подходить к покупке имущества или погашению ипотеки за счет материнского капитала, добавляет специалист. По закону часть жилищной площади принадлежит ребенку, и 18-летний подросток может заявить о своих правах на проживание там. Поэтому к приобретению недвижимости нужно подходить со всей серьезностью, принимая помощь опытных брокеров или юристов, резюмировал он.