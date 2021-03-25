Горелкин: проект Роскомнадзора не принуждает соцсети собирать данные паспортов

Проект приказа Роскомнадзора о сборе согласий на обработку общедоступных персональных данных не обязывает социальные сети и мессенджеры получать данные паспорта пользователей.

Проект приказа Роскомнадзора о сборе согласий на обработку общедоступных персональных данных не обязывает социальные сети и мессенджеры получать данные паспорта пользователей.

Член комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что у соцсетей и мессенджеров будет выбор. Так, они либо запускают собственные сервисы для получения согласия на распространение персональных данных от пользователей, либо используют единую информационную систему РКН, информирует ТАСС.

Горелкин заявил, что речи не идет о том, чтобы принуждать использовать только систему Роскомнадзора. Нововведения затронут только новых пользователей.

Согласно проекту приказа, при несоблюдении требований действия площадок могут квалифицированы как обработка данных в случаях, не предусмотренных законодательством. За такие нарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.