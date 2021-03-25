Вассерман раскритиковал слова секретаря СНБО Данилова о Донбассе

Журналист Анатолий Вассерман резко прокомментировал заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова об отказе от слова "Донбасс".

Журналист Анатолий Вассерман резко прокомментировал заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова об отказе от слова "Донбасс".

Данилов предложил не использовать термин "Донбасс". По его мнению, причиной этому послужило отсутствие такого названия в документах. Вассерман рассказал, что политик не знает ни экономику, ни политику, ни историю с географией. Об этом сообщает ФАН.

"Документы пишут и переписывают люди. Секретаря СНБО необходимо разобраться в географии. Донецкий угольный бассейн, находящейся вокруг Дона и его притока Северский Донец, включает в себя три области — Донецкую, Луганскую и Ростовскую", — сказал журналист.

Журналист считает, что секретарь СНБО таким способом пытается призвать украинцев забыть еще один факт своей истории. Вассерман назвал преступной идею профессионального украинства.