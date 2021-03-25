Правительство Японии заявило о вероятном запуске КНДР баллистической ракеты

КНДР могла запустить баллистическую ракету, которая упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на правительство в Токио.

КНДР могла запустить баллистическую ракету, которая упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на правительство в Токио.

Инцидент произошел в четверг, 25 марта, в 1.06 по московскому времени. В Минобороны Японии считают, что с территории Северной Кореи была запущена баллистическая ракета. К негативным последствиям для Японии это не привело.

Запуск подтвердили и в Южной Корее. По их данным, не менее одного снаряда улетели в сторону Японского моря. Если информация подтвердится официально, то инцидент станет первым случаем запуска баллистической ракеты в 2021 году. Ранее, 21 марта, КНДР запустила две крылатые ракеты в сторону Желтого моря.