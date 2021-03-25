СП заявила о дорогостоящем подключении газа в российских селах

Аудиторы Счетной палаты РФ посчитали, что газораспределительные сети и водопроводы не смогли в полной мере обеспечить газом и водой россиян.

Аудиторы Счетной палаты РФ посчитали, что газораспределительные сети и водопроводы не смогли в полной мере обеспечить газом и водой россиян.

Ввиду отсутствия фактического подключения, объекты не помогли существенно повысить уровень газификации и водоснабжения. Об этом говорится в соответствующих документах.

"Всего в 2018–2019 годах в эксплуатацию было введено 1,8 тысячи километров газораспределительных сетей и 1,4 тысячи километров локальных водопроводов", — сказано в документе.

В низком проценте газификации сельских домохозяйств виновата высокая стоимость технологического присоединения. В шести из 52 регионах нет эксплуатируемых водопроводов, а еще в десяти — газораспределительных сетей.