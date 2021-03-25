ЕС и США будут вести координированную политику в отношении России

США и Европейский союз договорились координировать свои действия в отношении России.

США и Европейский союз договорились координировать свои действия в отношении России.

ЕС и Соединенные Штаты обсудили "конфронтационное поведение России". Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы считаем, что Россия выбрала конфронтационное поведение. В связи с этим мы решили действовать вместе, чтобы противостоять этому", — сообщил Боррель.

Стороны планируют привлекать Россию к вопросам, представляющим общий интерес, чтобы снизить конфронтацию. Помимо этого, Евросоюз и Вашингтон намерены вводить реформы в странах Восточной Европы и Северного Кавказа.