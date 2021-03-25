Посольство РФ заявило о нелегитимности антироссийских санкций Канады

Представитель дипмиссии России высказался о контрпродуктивных санкциях Канады, которые поддержал британский МИД.

Представитель дипмиссии России высказался о контрпродуктивных санкциях Канады, которые поддержал британский МИД.

По сведениям российского посольства в Оттаве, канадские санкции считаются незаконными с точки зрения международного права и бессмысленными в оказании давления на Россию. Представитель дипмиссии отметил, что недружелюбный шаг, который наносит вред непростым отношениям со страной, не останется без ответа.

В ведомстве подчеркнули, что канадским властям стоило бы поразмыслить о собственных проступках, включая систематическое насилие и расовую дискриминацию, прежде чем влезать в дела России своим "искаженно-политизированным восприятием".

Дипломат подчеркнул, что правительство Канады ввело санкции в отношении девяти российских высокопоставленных чиновников. Им запретят въезд в Канаду, а все банковские счета в стране заморозят.