ЦБ планирует начать сбор монет с россиян

Банк России планирует создать специальные автоматы для сбора монет у российских жителей.

Банк России планирует создать специальные автоматы для сбора монет у российских жителей.

Сбор не предусматривает комиссии или же она будет выставлена по минимуму, сообщает "Российская газета".

Эксперимент стартует в 2022 году в одном из регионов России с низкой долей возврата монеты из обращения. Также указано, что ЦБ не обладает необходимым техническим оборудованием и оттого прибегнул к помощи технологического партнера. Регулятор рассчитывает, что со временем удастся расширить функционал автоматов для сбора монет. Согласно данным 2020 года, на каждого россиянина приходится девять монет, на производство которых ЦБ потратил 3,8 миллиарда рублей.