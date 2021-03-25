Украинец скончался после вакцинации препаратом AstraZeneca

Житель Черновицкой области Украины умер в скором времени после прививки вакциной от коронавируса Covishield/AstraZeneca. Об этом информирует пресс-служба Минздрава страны.

Житель Черновицкой области Украины умер в скором времени после прививки вакциной от коронавируса Covishield/AstraZeneca. Об этом информирует пресс-служба Минздрава страны.

Отмечается, что причиной смерти мог стать острый мозговой инсульт. Мужчина работал провизором аптеки в военном госпитале. Местный житель прошел вакцинацию, а на следующий день его уже доставили с инсультом в больницу. Мужчина также страдал от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Патологоанатомическое исследование установит точные причины смерти мужчины. После вакцинации жалоб на здоровье у мужчины не было. В тот же день из того же флакона препарата был привиты еще девять человек, все они себя чувствуют хорошо.