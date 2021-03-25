Иностранцев без вида на жительство лишат пенсии в России с 2023 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий механизм получения Пенсионным фондом РФ сведений об аннулировании вида на жительство пенсионеру иностранного государства.

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий механизм получения Пенсионным фондом РФ сведений об аннулировании вида на жительство пенсионеру иностранного государства.

В соответствии с документом, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, для реализации права на пенсионное обеспечение по российскому законодательству иностранный гражданин должен иметь вид на жительство. Пенсионный фонд России получит доступ к данным федерального информационного регистра о населении страны.

При отсутствии вида на жительство Пенсионный фонд вправе принять решение о прекращении выплат страховой пенсии. Закон позволит предотвратить нецелевое расходование средств. Он вступает в силу с 1 января 2023 года.