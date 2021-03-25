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0:01   25 Марта 2021
Политика

Иностранцев без вида на жительство лишат пенсии в России с 2023 года

Иностранцев без вида на жительство лишат пенсии в России с 2023 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий механизм получения Пенсионным фондом РФ сведений об аннулировании вида на жительство пенсионеру иностранного государства.

В соответствии с документом, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, для реализации права на пенсионное обеспечение по российскому законодательству иностранный гражданин должен иметь вид на жительство. Пенсионный фонд России получит доступ к данным федерального информационного регистра о населении страны.

При отсутствии вида на жительство Пенсионный фонд вправе принять решение о прекращении выплат страховой пенсии. Закон позволит предотвратить нецелевое расходование средств. Он вступает в силу с 1 января 2023 года.

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