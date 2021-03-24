Небензя указал на недостоверность информации о нахождении российских военных в Ливии

Эксперты ООН не проверяют информацию из открытых источников о якобы присутствии российских военных в Ливии. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Эксперты ООН не проверяют информацию из открытых источников о якобы присутствии российских военных в Ливии. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Неоднократно говорилось об отсутствии российских военных в Ливии. Эксперты ООН обладают недостоверными данными, они не пытаются проверять информацию, получаемую из открытых источников. Российские журналисты уже множество раз эти сведения опровергали. Так Небензя высказался на заседании Совета Безопасности ООН.

Постпред РФ посоветовал представителям ООН присмотреться к выводам экспертов о присутствии в Ливии собственных граждан. Он отметил, что некоторые военные операции в североафриканской стране было невозможно выполнить без поддержки ЕС. Вместо заявлений про Россию, неплохо было бы посмотреть в зеркало, заявил Небензя.

Эксперты ООН ранее предоставили доклад, в котором утверждалось о якобы нарушении оружейного эмбарго со стороны России, несмотря на многочисленные опровержения российскими властями подобных вбросов.