Следствием того, что украинская сторона сорвала худо-бедно державшийся в Донбассе с лета 2020 года режим прекращения огня, местные социальные сети запестрели некрологам, а в военные госпитали раненых начали доставлять самолетами.

Следствием того, что украинская сторона сорвала худо-бедно державшийся в Донбассе с лета 2020 года режим прекращения огня, местные социальные сети запестрели некрологам, а в военные госпитали раненых начали доставлять самолетами.

Об этом в материале для РЕН.тв пишет украинский общественник и политолог, бывший помощник министра обороны Украины Алексей Селиванов, по словам которого в Киевский военный клинический госпиталь привозят много тяжелораненых – все молодые люди от 21 до 26 лет, все лежачие, некоторые с ампутированными по самые бедра ногами.

При этом ситуация с ранеными в ВСУ находится на грани скандала – строго запрещено снимать и публиковать кадры с покалеченными военнослужащими, отмечает общественник.

«А ведь защитникам Луганской и Донецкой народных республик просто разрешили стрелять в ответ, — напоминает Селиванов. — И украинские силовики поняли, что бойцы ЛДНР достаточно подготовлены и мотивированы, а украинская реклама турецких "байрактаров" как-то не очень помогает в окопах».

Таким образом, по словам эксперта, украинские власти, которые распорядились сорвать перемирие, но без команды из Вашингтона наступление на позиции республик Донбасса, конечно не начнут, просто подставили собственных военных под гибель и увечья.

В то же время, обострение в зоне конфликта является частью плана Киева по выходу из «Минских соглашений», так как украинские власти, конечно, не собираются выполнять достигнутые договоренности и полноценно перестраивать отношения с Донбассом, изменяя Конституцию страны и признавая право республик на самоуправление.

Но чтобы выйти из Минских соглашений, Киеву нужно повернуть ситуацию таким образом, как будто в этом виновата Россия, или хотя бы Луганская и Донецкая народные республики – именно на них Украина хочет переложить ответственность за срыв договоренностей, но пока не получается.

«Потому украинцами и было инициировано обострение. Достаточно грубо. Украинская техника завозилась в "зону ООС" при свете дня, без чехлов, попадая на многочисленные любительские записи и в Интернет, — рассказывает Селиванов. — Естественно, все движения украинских войск отслеживались защитниками Донбасса».

Но все эти перемещения войск и техники не помогли Украине создать ударную группировку для наступления, поэтому ВСУ и не пошли в атаку, однако и на попятную Киев идти не намерен, объясняет политолог.