Польский журналист объяснил, почему Варшава не отказывается от российского газа

Власти Польши продолжают прикладывать колоссальные усилия для того, чтобы создавать и поддерживать неправдоподобные мифы о российском газе, но при этом не отказываются от его использования.

Власти Польши продолжают прикладывать колоссальные усилия для того, чтобы создавать и поддерживать неправдоподобные мифы о российском газе, но при этом не отказываются от его использования.

Об этом в материале для польского издания Myśl Polska пишет журналист Анджей Щесняк, который попытался разобраться в причинах такого противоречивого поведения.

По его словам, польские власти и ряд СМИ в стране неустанно работают над тем, чтобы внушить полякам мысль, что российский газ имеет «чудовищно высокую цену». При этом в Варшаве искусно обходят стороной тему того, каким образом и по чьей инициативе были испорчены двусторонние российско-польские отношения, в результате чего стоимость поставляемых Россией энергоресурсов действительно возросла.

Поляки платят за российский газ больше, чем жители других европейских государств, отмечает Щесняк, но высокопоставленным лицам в Варшаве этого мало, они пытаются убедить население в том, что газ, поставляемый из США якобы на треть дешевле российского.

«Эти утверждения не сопровождаются доказательствами, подсчетами, статистическими данными. Сейчас такой метод стал очень популярным: вместо информации нам стараются преподнести пропаганду. Между тем утверждение, что американский газ дешевле, опровергается элементарной проверкой», — пишет польский журналист.

«Газпром», объясняет Щесняк, остается крупнейшим поставщиком газа в Европе именно потому, что продает голубое топливо по самой низкой цене. Также большую роль играет доступность российского газа в тот момент, когда он требуется. С этим согласно большинство ведущих европейских политиков, сопротивляющихся навязываемому им импорту американского сжиженного газа.

Кроме того, стоимость американского СПГ в среднем на 50% выше цен на газ на европейском рынке. Об этом ранее заявил руководитель немецкой компании «Юнипер» Клаус Шефер, который подчеркнул, что никто в Европе не хочет настолько переплачивать за энергоресурсы.

А если обратиться к статистическим данным, которые в Польше не очень-то любят именно потому, что они опровергают устоявшиеся стереотипы, то выяснятся совершенно шокирующие вещи, отмечает журналист. Например, при сравнении средних цен на газ за 2020 год, можно увидеть, что американский сжиженный газ обходился Польше на 97% дороже трубопроводного российского топлива.

Но Варшава не интересуется точными цифрами и продолжает заниматься антироссийской пропагандой. Кроме того, Польша активно выступает против достройки российского газопровода «Северный поток – 2».