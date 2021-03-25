Юсин предрек «вакцинный скандал» на саммите Евросоюза

Стартующий 25 марта саммит Евросоюза может пройти в атмосфере напряженности и раскола из-за неспешной работы брюссельской бюрократии, которая не спешить разрешать регистрацию российской вакцины «Спутник V».

Стартующий 25 марта саммит Евросоюза может пройти в атмосфере напряженности и раскола из-за неспешной работы брюссельской бюрократии, которая не спешить разрешать регистрацию российской вакцины «Спутник V».

Об этом в материале для RT рассуждает обозреватель газет «Коммерсант, политолог Максим Юсин, комментируя слова канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Ранее Курц высказал опасение, что несправедливое распределение вакцин от коронавируса в Евросоюзе может стать причиной раскола между европейскими странами на предстоящем саммите.

В ЕС, заявил австрийский канцлер, растет пропасть между странами, в которых вакцинация населения от COVID-19 проводится высокими темпами, и теми где вакцины не хватает, что делает их «государствами второго сорта». В итоге, по словам Курца, в Евросоюзе может сложится ситуация, когда в одних странах коллективный иммунитет к коронавирусу сформируется уже к маю 2021 года, а жителям других стран придется ждать этого до конца года и мириться с продолжающимися ограничениями и запретами.

Этот острый вопрос Себастьян Курц пообещал поднять на саммите Евросоюза. При этом австрийский канцлер выразил уверенность в том, что с его позицией согласятся многие коллеги.

«Последние новости с «пандемического фронта» подтверждают тревогу Курца. В большинстве стран ЕС вакцинация идет неудовлетворительными темпами, результатом чего и стала почти повсеместно третья волна, которой власти надеялись избежать. За последние сутки больше 10 тысяч новых случаев заражения зафиксировано в Италии, Франции, Германии, Польше. Очень плохие показатели в Чехии, Болгарии, Румынии», — пишет по этому поводу Максим Юсин.

При этом политолог приводит результаты проведенного на фоне всплеска заболеваемости опроса общественного мнения, согласно которым 26% французов готовы воспользоваться первой же возможностью, чтобы привиться российским препаратом «Спутник V». По его словам, для Франции, жители которой со скепсисом смотрят на все вакцины, этот показатель является очень высоким. Еще большее желание привиться российской вакциной проявляют жители ряда восточноевропейских стран – именно тех, которые, по словам Себастьяна Курца, рискуют войти в число «второсортных» членов Евросоюза.

Все происходящее, как отмечает Максим Юсин, должно было бы стать для Евросоюзом четким сигналом для дальнейших действий – ускорить процесс регистрации «Спутника V», не политизируя его и не создавая бюрократических преград, помочь наладить производство российской вакцины в Европе и не мешать прививаться ею тем, кто этого хочет.

«Но нет! Все происходит совсем по иному сценарию. Брюссельская бюрократия работает по привычке — неспешно, формализованно. Делегация специалистов, от которых зависит окончательный вердикт, в Россию отправится только в апреле (хотя, казалось бы, что тянуть?), решение вопроса ожидается в лучшем случае в мае», — пишет эксперт.

И бюрократов в Брюсселе не волнует, сколько времени будет потеряно и сколько людей умрет от коронавируса, заключает Юсин, тем более, что некоторые политики, в частности словацкий министр иностранных дел, прямым текстом говорят, что регистрация российской вакцины в ЕС – это политический вопрос.

Но пока нет ясности, чей голос будет услышан на предстоящем саммите ЕС – сторонников жесткого идеологического подхода, или прагматиков вроде австрийского канцлера.