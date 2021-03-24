Германия просит Евросоюз закупить "Спутник V" на общеевропейском уровне

Германия призвала Еврокомиссию закупиться российской вакциной "Спутник V" на общеевропейском уровне.

Германия призвала Еврокомиссию закупиться российской вакциной "Спутник V" на общеевропейском уровне.

Издание Politico ссылается на представителя властей Германии. Накануне он на брифинге в Берлине заявил, что Германия попросила запустить процедуру закупки российского препарата. Источник издания сообщил, что Еврокомиссия сейчас находится в процессе запуска данной процедуры.

Канцлер Германии Ангела Меркель накануне допустила самостоятельные закупки ФРГ "Спутника V", если ЕС не достигнет общего решения. Меркель при этом уверена, что Европа должна использовать любую вакцину, которую допустит Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).